مندوب السعودية بالأمم المتحدة: لإلزام ايران باحترام سيادة الدول الأخرى

شن مندوب ​السعودية​ الدائم لدى ​الأمم المتحدة​، عبد الله بن يحيى المعلمي، "هجوماً حاداً على ​إيران​ في ​مجلس الأمن​ عقب ضرباتها الصاروخية على أهداف أميركية في ​العراق​"، داعياً "​المجتمع الدولي​ لإلزام ​الحكومة الإيرانية​ باحترام سيادة الدول الأخرى".

وفي كلمة له، لفت المعلمي الى ان "السعودية حرصت منذ تأسيسها على الحفاظ على الأمن السلم والدوليين وتعزيز العمل الجماعي تحت مظلة الأمم المتحدة انطلاقا من إيمانها الراسخ بمبادئ وأهداف الأمم المتحدة، وحرصها على نشر رسالة ​السلام​ و​المحبة​، ومنع الحروب والصراعات المدمرة، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين"، مشيراً الى "سعي السعودية المستمر لإبعاد العراق عن منزلقات الاقتتال والحرب ليحيا أبناؤه في أمن وازدهار"، مؤكدا أن "بلاده ستقف دائما إلى جانب العراق ليتجاوز كل ما يهدد أمنه واستقراره وانتماءه لعروبته".