تكتل الجمهورية القوية قرر ابقاء اجتماعاته مفتوحة نظراً لحدّة ودقّة الأزمة

عقد تكتل "الجمهوريّة القويّة" اجتماعه الدوري برئاسة رئيس حزب "​القوّات اللبنانيّة​" ​سمير جعجع​، في المقر العام للحزب في ​معراب​، وقد أجرى المجتمعون بحثاً معمّقاً في كل جوانب ​الأزمة​ المستفحلة في البلاد، حيث رُفع الإجتماع بعد ثلاث ساعات ونصف بعد أن قرّر التكتل إبقاء اجتماعاته مفتوحة نظراً لحدّة ودقّة الأزمة.

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