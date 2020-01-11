رعد: كابوس سليماني سيلاحق كل من تواطأ وتآمر عليه وشارك في سفك دمه

لم يستبعد رئيس ​كتلة الوفاء للمقاومة​ النائب ​محمد رعد​، ان "يكون بعض الخبثاء في هذه المنطقة ممن يريدون الفتنة والتقسيم لابنائها، قد استجدى ​اميركا​ من اجل ان ترتكب الحماقة بقتل قائد قوة ​القدس​ ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ بمطار ​بغداد​، والخوف والذعر وكابوس سليماني سيلاحق المعتدين، وكل من تواطأ وتآمر عليه وشارك في سفك دمه، ولن يهنأ شريك في دم سليماني في هذه الدنيا بعد اليوم" .

وخلال احتفال تأبيني لسليماني في ​الغازية​، لفت رعد الى ان "ما تلقاه هؤلاء من ضربة استهدفت قاعدة عسكرية متقدمة هي صفعة اولى وقاسية في الميزان العسكري والاستراتجي، ولكنها لا تشفي غيظ المؤمنين وليست كافية"، داعياً الى "الحذر من الحقيرين الذين يتبؤون اعلى المراكز والذين لا يريدون من المنطقة الا ​النفط والغاز​ ولا يأبهون لا لكرامة وطنية ولا إنسانية ولا يقيمون وزنا لقوانين ومواثيق ومعايير ".