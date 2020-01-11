شكرا لقرائتكم خبر عن نائب البحيرة فى طلب إحاطة لوزير التنمية المحلية: 50 طريق بكفر الدوار سيئة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن عدم رصف ما يقرب من 50 طريق داخلى بمركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، مما انعكس على حركة السير والتنقل من وإلى القرى المختلفة، خاصة فى فصل الشتاء حيث تتحول هذه الطرق لبرك من المستنقعات بسبب سقوط الأمطار، ومعاناة المواطنين على مدار الأيام السابقة.

وأوضح عضو مجلس النواب بمحافظة البحيرة، أن منظومة النقل وشبكة الطرق شهدت مؤخرا طفرة حقيقية، ولابد أن يتم الاهتمام بمنظومة الطرق الداخلية، على غرار الطرق العامة والرئيسية، لافتا إلى أن الميزانية التى يتم تخصيصها لمراكز المدينة لا تكفى لاستيفاء ما يقرب من 10% من احتياجات المراكز والأحياء، ويتسبب ذلك الأمر فى تراكم المشاكل وعدم الانتهاء من المشروعات العالقة خاصة الخدمية التى تخاطب المواطنين بشكل مباشر.

وأشار عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الخطة الاستثمارية للمحافظات لابد أن تشمل الموضوعات الهامة والحيوية، وذات الأولوية، وذلك سيكون من خلال عقد مزيد من اللقاءات والاجتماعات بين النواب والمحافظين لتقديم حصر شامل بكافة المشروعات العالقة والعاجلة والطارئة، ويتم عمل تنسيق بين وضع الخطة الاستثمارية من خلال توزيع الاعتمادات بشكل يلبى رغبات المواطنين.

وشدد عضو اللجنة، على ضرورة تعظيم الموارد الذاتية للمحافظات على مستوى الجمهورية، لتخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة، وفى نفس الوقت لتوفير اعتمادات مالية من شأنها الانتهاء من المشروعات العالقة، على أن يتم توجيهها وفقا للحاجة، وليس وفقا لأى اعتبارات أخرى، ويراعى حاجة المواطنين، خاصة محدودى الدخل، وتنفيذ المشروعات الخدمية، والانتهاء من المرافق، ومراعاة الكثافة السكانية فى التوزيع على مستوى الجمهورية، والاحتياجات العامة لهذه المناطق.