رئيس الوزراء اللبناني يؤكد إصراره على تشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة

محمد اسماعيل - القاهرة - بيروت - (أ ش أ):
أكد رئيس الوزراء اللبناني المكلف الدكتور حسان دياب إصراره على موقفه بتشكيل حكومة تكنوقراط مصغرة قوامها 18 وزيرا، لتجنيب لبنان شبح الإنهيار الكبير الذي أصبح يهدد البلاد ، وأنه لن يقبل أن يصبح موقع رئاسة الحكومة في لبنان بمثابة مكسر عصا (بمعنى الاستضعاف).
جاء ذلك في بيان أصدره رئيس الوزراء اللبناني المكلف، الليلة، استعرض فيه العقبات والضغوط التي تُمارس عليه من جانب القوى السياسية اللبنانية للتراجع عن شكل الحكومة التي كان قد أعلن عن أنه يسعى لتشكيلها، وشدد فيه على أنه سيمضي قدما في العمل على تأليف الحكومة الجديدة.
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