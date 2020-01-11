جنوب سيناء تستضيف مهرجان شرم الشيخ التراثي

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء- رضا السيد:

أكد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة، أن مدينة شرم الشيخ، تستعد لانطلاق فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثي، الذي يقام على مضمار سباقات الهجن خلال الفترة من 16 إلى 18 من الشهر الجاري، بالتعاون مع دولة الإمارات.

وقال محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تطوير وتعديل المنصة الرئيسية بمضمار الهجن، وإقامة الخيام وأماكن انتظار السيارات، وتخطيط وتجميل الميادين الخاصة بالمضمار، مع تجهيز الهجن المشاركة من نادي الهجن بدولة الإمارات والهجن المشاركة من نوادي الهجن بجمهورية مصر العربية.

وأكد المحافظ، أنه جرى عقد عدة اجتماعات مع القيادات الأمنية وجميع الجهات المعنية المشاركة في المهرجان، للتنسيق والوقوف على الترتيبات الخاصة بالمهرجان.

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واستكمل اللواء فودة، أنه جاري إرسال الدعوات للوزراء المعنيين، وسفراء الدول، والتنسيق مع غرفة الفنادق بشرم الشيخ، لحضور نحو 250 سائحا أجنبيًا من الجنسيات المختلفة، للترويج السياحي للمهرجان، بالإضافة لبدو جنوب سيناء وأهالي المحافظة وزائريها.

وأوضح المحافظ أن المهرجان يتضمن، ألعاب ومهارات خاصة بالهجن بالإضافة إلي سباقات الهجن وعروض فنية وتراثية، وإلقاء الشعر من الجانب المصري والإماراتي.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، أنه سيجرى عرض التراث السيناوي من ملابس وأكلات وحرف بدوية، جنبًا إلى جنب مع التراث الإماراتي بحضور 50 سيدة بدوية و50 سيدة إماراتية لعرض منتجاتهن.