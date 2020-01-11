الناخبون في تايوان يتوجهون لصناديق الاقتراع وسط توقعات بإثارة غضب بكين

محمد اسماعيل - القاهرة - تايبيه - (د ب أ):

يتوجه الناخبون في تايوان إلى صناديق الاقتراع غدا السبت في انتخابات من المتوقع على نطاق واسع أن تضمن فترة ثانية ونهائية مدتها أربع سنوات للرئيسة الحالية تساي إنج وين، وهي نتيجة ستثير غضب الحكومة في بكين التي تطالب بأن الجزيرة جزء من أراضيها.

وحصلت تساي 63 عاما، وهي من أشد المنتقدين الديمقراطيين للنظام في الصين، على قوة دفع من المشاعر المعادية لبكين بين المواطنين في تلك الجزيرة الديمقراطية التي لها نظام حاكم خاص بها.

كانت خطة الرئيس الصيني شي جينبينج لوضع تايوان تحت النظام نفسه المطبق مع هونج كونج تلك المستعمرة البريطانية السابقة، والتي عادت إلى السيطرة الصينية عام 1997، غضب السكان في تايوان العام الماضي.

وتزايدت مشاعر العداء أكثر ضد الصين بسبب الموقف المتشدد لبكين بشأن الاحتجاجات في هونج كونج والتي بدأت في يونيو الماضي.

ويشترك حاليا، الحزب التقدمي الديمقراطي بزعامة تساي من الوسط والمؤيد للاستقلال، في الحكومة ويسعى إلى تعزيز وضعه في انتخابات غدا السبت.

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ويعد المنافس الرئيس لتساي هو هان كو يو 62 عاما، عمدة كاوهسيونج

من الحزب القومي الصيني اليميني الموالي للصين. وتعهد هان بتنشيط الاقتصاد المحلي.

والمتنافس الثالث على الرئاسة هو الأمين العام السابق للحزب القومي الصيني جيمس سونج 77 عاما، والمرشح عن حزب الشعب أولا المحافظ والذي تم تهمشيه بشكل كبير في الصراع بين تساي وهان.

ومن المقرر أن يتم فتح أبواب أكثر من 17 ألف لجنة انتخابية في الجزيرة طوال ثماني ساعات بدءا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0000 إلى 0800 بتوقيت جرينتش).

ويحق لنحو 3ر19 مليون ناخب فوق سن العشرين بمن فيهم 18ر1 مليون شاب يدلون بأصواتهم للمرة الأولى، انتخاب رئيسهم و113 نائبا للبرلمان.