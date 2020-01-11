إحالة نانسي عجرم للطبيب الشرعي والتحقيق مع زوجها مجددا..

في تطور سريع لقضية الفنانة اللبنانية نانسي عجرم وزوجها فادي الهاشم في قتل شاب سوري، أفادت وسائل إعلام لبنانية أنه تم إحالة الفنانة للطب الشرعي للكشف عن إصابتها بشظايا، كما تم التحقيق مع زوجها مرة أخري بعد رفض أسرة القتيل استلام الجثة.

وقال المحامي أشرف الموسوي، المتابع لقضية مقتل الشاب محمد الموسى، الذي أطلق النار عليه زوج الفنانة نانسي عجرم، أنه صدر اليوم استنابة قضائية بحق الهاشم وقد تؤدي إلى إعادة توقيفه بعد اخلاء سبيله من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، التي أكدت أن ما قام به الدكتور فادي الهاشم جاء دفاعا عن النفس، مبنية قناعتها بالأدلة والمعطيات وأفلام كاميرات المراقبة.

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وأشار الموسوي حسب "فوشيا"، إلى أنه تم استدعاء الدكتور فادي الهاشم مجددا للتحقيق على خلفية مقتل الشاب محمد الموسى، كما تم عرض النجمة نانسي عجرم على طبيب شرعي للكشف عن إصابتها التي أكدت الفنانة إنها كانت نتيجة شظايا الرصاص وحادث إطلاق النار الذي حصل بين زوجها واللص.

وأضاف: تم استدعاء زوجة القتيل محمد الموسى المتواجدة حاليا في لبنان، كما تم تفريغ محتوى الهواتف الخليوية الخاصة بجميع العاملين لدى منزل نانسي عجرم، وسحب جميع الفيديوهات الخاصة بالكاميرات الداخلية والخارجية للمنزل.

ولفت أشرف الموسوي إلى أنه سيتم الكشف على منزل زوج النجمة نانسي عجرم مجددا، وذلك بعد رفض عائلة القتيل استلام الجثة اليوم، واحتجاجهم على الإجراءات القضائية المعمول به، خاصة وأن زوجة القتيل أكدت أن هناك معرفة مسبقة بين زوجها والدكتور الهاشم وزوجته نانسي عجرم، مشيرة إلى أنه كان يتردد للعمل لديهم في المنزل.