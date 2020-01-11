أعلن متحدث باسم شركة طيران الخليج، اليوم الجمعة، إن الناقلة الحكومية البحرينية حولت مسار رحلات لتجنب المجال الجوى الإيراني كإجراء احترازي من أجل السلامة. مسار رحلات لتجنب المجال الجوى الإيراني كإجراء احترازي من أجل السلامة. وقال المتحدث، "تواصل طيران الخليج مراقبة الموقف عن كثب. أولويتنا القصوى هى سلامة ركابنا وطواقمنا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طيران الخليج تحول مسار الرحلات الجوية لتجنب المجال الجوى الإيراني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.