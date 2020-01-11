خادم الحرمين يدعو الرئيس التونسي لزيارة المملكة

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيّد، في قصر قرطاج الرئاسي، وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، يرافقه الوزير قطان.

ونقل الأمير فيصل -خلال اللقاء- تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين، إلى الرئيس قيس سعيّد ولحكومة وشعب تونس، كما حمّله الرئيس سعيّد تحياته وتقديره إلى خادم الحرمين الشريفين وحكومة وشعب المملكة.

واستعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، ومستجدات القضايا الإقليمية والدولية.

وبيّن الأمير فيصل بن فرحان، أنه سلّم دعوة من خادم الحرمين الشريفين إلى الرئيس قيس سعيّد لزيارة المملكة.

زيارة

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زار الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد قطان، والوفد المرافق، بزيارة مقر سفارة المملكة في تونس.

وكان في استقبال وزير الخارجية، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس محمد العلي وأعضاء السفارة.

وفي لقاء مع منسوبي السفارة أكد الأمير فيصل بن فرحان على أهمية الدور الذي يقومون به وزملاؤهم في البعثات الدبلوماسية حول العالم في خدمة مصالح المملكة، مشيراً الى إلاستحقاقات التي تستعد لها المملكة وفي مقدمتها رئاسة قمة دول مجموعة العشرين، وهو ما يتطلب تضافر الجهود لإنجاح هذا التجمع العالمي الهام، والذي يأتي تأكيداً على الدور الريادي الذي تلعبه المملكة على كافة الصعد الإقليمية والدولية.

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين في تونس مأدبة عشاء تكريماً للأمير فيصل والوفد المرافق، حضرها عدد من المسؤولين التونسيين في مقدمتهم كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية صبري باش طبجي، إلى جانب بعض الشخصيات البرلمانية وعدد من رجال الأعمال والإعلام.