سفينة حربية روسية كادت تصطدم بمدمرة أميركية في بحر العرب

اتهمت وزارة الدفاع الأميركية البحرية الروسية، اليوم الجمعة، بالتصرف «بشكل عدائي» في بحر العرب، بعد أن كادت إحدى سفنها أن تصطدم بسفينة حربية أميركية.

وتجاهلت السفينة الروسية طلقات صوتية تحذيرية أطلقتها المدمرة «يو اس اس فاراغوت»، واقتربت منها إلى مسافة قريبة جداً قبل أن تعود أدراجها متجنبة تصادماً وشيكاً، وفق الأسطول الخامس الأميركي الذي نشر تسجيلاً مصوراً للحادثة.

وقال بيان صادر عن الأسطول الخامس «في وقت بادرت السفينة الروسية إلى التحرك، فإن التأخر في بادئ الأمر للامتثال بالقوانين الدولية أثناء اقترابها بشكل عدائي زاد من خطر وقوع تصادم».

ويظهر الفيديو السفينة الروسية وهي تقترب بسرعة من مؤخرة السفينة الحربية الأميركية التي يبلغ طولها 510 أقدام (155 متراً).

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واستمرت السفينة الروسية بالاقتراب إلى حد أن أنها باتت على بعد عشرات الأمتار من فاراغوت التي أطلقت عدة طلقات صوتية تجاهلها قبطان السفينة الروسية، وهي إشارات التحذير البحرية من خطر وقوع اصطدام.

وأضاف البيان الأميركي «رفضت السفينة الروسية الامتثال في البداية لكنها غيرت مسارها في النهاية وابتعدت السفينتان عن بعضهما بعضاً».

وقال البيان «البحرية الأميركية مستمرة على يقظتها، وهي مدربة على التصرف بطريقة محترفة».

وأضاف «نستمر في حض السفن التابعة لكل الدول على العمل بالتوافق مع القوانين البحرية الدولية المعترف بها».