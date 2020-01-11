وقف إطلاق النار في إدلب بسوريا يبدأ الأحد

أكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أنها اتفقت مع روسيا على تنفيذ وقف لإطلاق النار اعتباراً من يوم الأحد في إدلب.

وفر مئات الآلاف من المدنيين من العنف في محافظة إدلب صوب الحدود التركية في الأسابيع القليلة الماضية، بعد تجدد القصف من جانب القوات الروسية والقوات الحكومية السورية.

وقالت وزارة الدفاع التركية إن الهجمات جواً وبراً ستتوقف في الدقيقة الأولى بعد منتصف ليل 12 يناير.

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ولجأ نحو 3.6 مليون سوري إلى تركيا فراراً من الحرب الأهلية المستمرة منذ قرابة تسع سنوات في بلادهم.