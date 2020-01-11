واشنطن: النظام الإيراني في ظل "سليماني" قام بتجنيد أطفال بسن 12 عاما

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الجمعة، أن الولايات المتحدة تخلصت من قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وكذلك زعيم تنظيم داعش أبوبكر البغدادي وغيرهما، مؤكدا التزام واشنطن بمواصلة مكافحة الإرهاب.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إن قاسم سليماني الذي قتل في غارة في العراق الأسبوع الماضي، كان يخطط لشن هجمات على سفارات أمريكية.