البطولة الاحترافية.. الكشف عن حكام المباريات القادمة

عائشة مجيب- صحافية متدربة

أعلنت مديرية التحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن أسماء حكام مباريات البطولة الوطنية الاحترافية، حيث سيدير الحكم كزاز سمير، بمساعدة أيت عبو هشام، ومامي هشام، مبارة “كلاسيكو” الشمال بين المغرب التطواني واتحاد طنجة غدا السبت.

ويتولى رضوان جيد، قيادة لقاء رجاء بني ملال وأولمبيك خريبگة، بمساعدة كل من أزكاو لحسن، ولوزاتي رشيد، بينما يقود مباراة سريع واد زم والفتح الرياضي، الحكم جعفاري نور الدين،حيث يساعده ومبروك يوسف، وحفيظ عبد الرحيم.

أما مواجهة الجيش الملكي ويوسفية برشيد، يقودها بوسليم ياسين، ويساعده شتو عبد الإلاه، ودميري ياسين، في حين يشرف زوراق عادل، وبنبابا عماد، وآيت سعيد خالد، على لقاء نهضة الزمامرة والنهضة البركانية، بينما أنيطت مهمة قيادة لقاء اتحاد طنجة والرجاء الرياضي، للحكم داكي الرداد، بمساعدة لخويا علي هشام، وآيت جلال دريس.