تونس.. حكومة “الجملي” تفشل في نيل ثقة البرلمان بعد توصيت 134 نائبا ضدها

انتهت قبل قليل، الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي المقترحة، بتصويت البرلمان التونسي ضدها، لتفشل الحكومة الجديدة في نيل ثقة البرلمان.

وصوت ضد الحكومة الجديدة 134 نائبا، مقابل 71 فقط منحوها الثقة.

وكانت حركة النهضة، نفت في بيان أصدرته مساء اليوم الجمعة، ما وصفته بــ”إشاعات واتهامات تفيد بمحاولة جلب بعض الأصوات من داخل الكتل والأحزاب لتمرير الحكومة دون التنسيق مع مؤسساتها الرسمية”.

وأكدت الحركة أنها لا تتعامل سوى مع مؤسسات الأحزاب والكتل في إطار التحاور والتعاون وأخلاقيات العمل السياسي.

وكانت كتل برلمانية عبرت، في تصريحات لقيادييها، على هامش التئام الجلسة العامة، عن نوايا بعدم التصويت لصالح حكومة الحبيب الجملي، ومن بينها كتلة حزب قلب تونس (38 نائبا) والكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة حزب تحيا تونس (14 نائبا) وكتلة الاصلاح الوطني (15 نائبا) إضافة الى كتلة الحزب الدستوري الحر (17 نائبا).