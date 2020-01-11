المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية يكشف وصفته للنموذج التنموي الجديد

موازاة مع أشغال اللجنة المكلفة بإعداد نموذج تنموي جديد، نشر المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية خلاصة اشتغاله على هذا الموضوع، والذي جرى خلال يوم دراسي مغلق نظم يوم 27 ماي الماضي.

وتطرق المعهد إلى الخطوط العريضة لهذا النموذج التنموي، معتبرا أن قسما كبيرا من المسؤولية عن فشل النموذج القائم يعود إلى مشكلة الحكامة وسوء التدبير والفساد والرشوة.

وأعطى المعهد مكانة خاصة لتأهيل الرأسمال البشري، من خلال إصلاح كل من التعليم والتكوين والصحة.

وعن عوامل تحقيق التغيير المنشود، إلى جانب تقليص الفوارق وجعل الدعم العمومي أكثر شمولية، قال المعهد إن هناك ثلاثة عناصر أساسية للإقلاع، وهي كل من الانتقال الطاقي والأمن المائي والثورة الرقمية.