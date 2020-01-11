شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. حكومة «الجملي» تفشل في نيل ثقة البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أفضى التصويت في البرلمان التونسي مساء أمس الجمعة الى اسقاط الحكومة المقترحة ليدفع بالمزيد من التعقيد حول مؤسسات الحكم في تونس.

وفشل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي في تمرير حكومة كفاءات خالية من مشاركة الأحزاب، بعد أسابيع من المشاورات.

وصوت 134 ضد الحكومة فيما صوت لصالحها 72 نائبا.

وتنتهي المهلة المحددة بتكوين الحكومة ونيل الثقة دستوريا منتصف هذا الشهر، وتتبقى الخطوة التالية وهي أن يعين رئيس الجمهورية قيس سعيد الشخصية "الأقدر" للبدء في مشاورات لتكوين حكومة جديدة في مدة أقصاها شهرين.