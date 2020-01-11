شكرا لقرائتكم خبر عن مفوضية حقوقية تدين استهداف الصحفيين في العراق والان نبدء بالتفاصيل
وقالت المفوضية في بيان إنها تدين "كافة أشكال العنف والاغتيال والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين والصحفيين".
وفي وقت سابق أمس، أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) أن مراسلا ومصورا يعملان لحساب محطة فضائية عراقية لقيا حتفهما برصاص مسلحين خلال تغطيتهما المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة.
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