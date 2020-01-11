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مفوضية حقوقية تدين استهداف الصحفيين في العراق

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أدانت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، أمس الجمعة، حادث اغتيال صحفيين واعتقال آخرين على خلفية المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها ساحات التظاهر في محافظة البصرة.

وقالت المفوضية في بيان إنها تدين "كافة أشكال العنف والاغتيال والخطف التي تطال المتظاهرين والناشطين والصحفيين".

وفي وقت سابق أمس، أفاد شهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب .أ) أن مراسلا ومصورا يعملان لحساب محطة فضائية عراقية لقيا حتفهما برصاص مسلحين خلال تغطيتهما المظاهرات الاحتجاجية في محافظة البصرة.

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