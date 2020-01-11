شكرا لقرائتكم "عقدت صفقة وأنقذت بلدا".. ترمب يثير جدلا بسبب "نوبل"! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حيرة داخل إثيوبيا، سببها فيديو للرئيس الأميركي دونالد ترمب، انتشر على مواقع التواصل، ألمح فيه أنه ساهم في فوز رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، بجائزة "نوبل" للسلام، بعد أن "عقد صفقة" لإنقاذ البلاد.

في التفاصيل، لم يذكر ترمب في كلمة ألقاها خلال تجمع حاشد في الولايات المتحدة، اسم رئيس الوزراء الإثيوبي، إلا أنه قال: "لقد عقدت صفقة، لقد أنقذت بلدا، وسمعت أن رئيس تلك الدولة يحصل الآن على جائزة نوبل للسلام عن دوره في إنقاذ بلاده، هل لي دور في هذا؟ نعم، ولكن هكذا تجري الأمور".

بالمقابل، لم يعلق مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، تصريحات ترمب.

ومن المعروف أن آبي نال جائزة "نوبل"، لعقده السلام مع إريتريا،

Advertisements

بعد أن خاض البلدان حربا حدودية دامية بين عامي 1998 و2000 أسفرت عن مقتل نحو 80 ألف شخص قبل أن يسود الجمود علاقتهما لنحو 20 عاما.

"ترمب لم يهنئ آبي"

وأثارت تصريحات دونالد ترمب، حيرة العديد من الإثيوبيين، إذ فسر البعض حديثه عن الصفقة التي عقدها، بأنها التي عقدت مؤخرا مع إريتريا.

يشار إلى أن الرئيس الأميركي، لم يهنئ آبي أحمد رسميا بفوزه بجائزة "نوبل"، بل ابنته إيفانكا، التي تشغل منصب كبير مستشاريه، ووزير الخارجية الأميركي مايك بومبو، هنآه على الجائزة.

وكان ترمب قد صرح علنا في وقت سابق، أنه يستحق جائزة "نوبل" للسلام، بسبب جهوده لإقناع زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ، أون بالتخلي عن الأسلحة النووية.