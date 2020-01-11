عاجل | الدفاع الجوي الليبي يتمكن من إسقاط طائرة تركية في سماء طرابلس

أعلنت "أخبار ليبيا" أن الدفاعات الجوية للجيش الوطني الليبي تمكنت، مساء اليوم الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

وأوضحت مصادر عسكرية باللواء التاسع، أنه تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم.

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وأعلن الناطق العسكري للجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس، أنه تم توسيع منطقة الحظر الجوي فوق طرابلس.

وأضاف المسماري -في بيان مصور على موقعه الرسمي بالفيسبوك أن على شركات الطيران الالتزام بالحظر الجوي على مطار معيتيقة والقاعدة الجوية بطرابلس، وعدم تعريض طائرتها لخطر التدمير على حد وصفه.

وكانت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية أعلنت عن توسيع منطقة الحظر الجوي التي أعلنت عنها في وقت سابق، لتشمل مطار وقاعدة معيتيقة الجوية وذلك إعتبارًا من هيوم أمس؛ كما طالبت شركات النقل بضرورة مراعاة ذلك والالتزام التام بما تم الإعلان عنه وعدم تعريض طائراتها للخطر.