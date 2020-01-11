الجراح: منذ اعلان الحريري عدم رغبته بترؤس الحكومة لم نكن سلبيين بأي موقف

أكد وزير الإعلام في حكومة ​تصريف الأعمال​ ​جمال الجراح​، انه "لا يمكن ان ننهض من الازمة الاقتصادية ان لم يتم اعلان حياد ​لبنان​، وان الضغوطات الكبيرة التي يتعرض لها الرئيس المكلف ​حسان دياب​ هي داخلية والفريق الذي يضغط عليه هو الذي يعطل تشكيل ​الحكومة​، وان بعض القوى خرجت عن بعض الاتفاقات مع دياب وتراجعت عن التزاماتها واصبحت تريد تنفيذ امور اخرى غير المتفق عليها، وهذه القوى لا تعي حجم المأزق ولا عمق الهوة الاقتصادية والنقدية التي يعاني منها لبنان، بل عادت الى النغمة القديمة، وتناقش اليوم بموضوع الحصص والثلث المعطل وكل ما يمكن ان يُستحضر من مشاكل في عملية التأليف".

وفي حديث تلفزيوني، اوضح الجراح انه "ومنذ أن اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ عدم رغبته بترؤس الحكومة لم نكن سلبيين بأي موقف من المواقف، لا بل المساهمين بإيجاد الحلول، واليوم يقوم الحريري بممارسة دوره على اكمل وجه من خلال اتصالاته، والجزء الاكبر من اعمال الحريري هي بعيدة عن الاعلام، والاتصال لم ينقطع بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والحريري وهذا طبيعي، ولا احد يرغب بانقطاع التواصل مع بري لما يمثله من موقع ومسؤولية، ويجب على دياب مصارحة الناس بحقيقة ما توصّل اليه بعد تجربة ثلاثة اسابيع وان يسمي الاشياء باسمائها".