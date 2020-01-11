مخزومي :العمل جارٍ لإعادة تعويم الطبقة السياسية الحاكمة

اعلن رئيس حزب ​الحوار الوطني​ النائب ​فؤاد مخزومي​، ضمن سلسلة لقاءات منتدى حوار بيروت، فعاليات بيروتية، إلى أنه "من الواضح أن العمل جارٍ وبقوة لإعادة تعويم الطبقة السياسية الحاكمة تحت عناوين مختلفة"، آملا أن "يؤدي تشكيل ​حكومة​ جديدة إلى إعادة نوع من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وعن ​بلدية بيروت​، أشار إلى "حالة الإهمال التي تعانيها العاصمة بيروت في غياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي"، لافتاً إلى "غياب المؤسسات المنتخبة من أهالي بيروت وعدم اضطلاعها بدورها وتقديم خدمات و​مساعدات​، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن".