مخزومي :العمل جارٍ لإعادة تعويم الطبقة السياسية الحاكمة

اعلن رئيس حزب الحوار الوطني النائب فؤاد مخزومي، ضمن سلسلة لقاءات منتدى حوار بيروت، فعاليات بيروتية، إلى أنه "من الواضح أن العمل جارٍ وبقوة لإعادة تعويم الطبقة السياسية الحاكمة تحت عناوين مختلفة"، آملا أن "يؤدي تشكيل حكومة جديدة إلى إعادة نوع من الاستقرار للأوضاع الاقتصادية والمالية والاجتماعية".
وعن بلدية بيروت، أشار إلى "حالة الإهمال التي تعانيها العاصمة بيروت في غياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه وصرف صحي"، لافتاً إلى "غياب المؤسسات المنتخبة من أهالي بيروت وعدم اضطلاعها بدورها وتقديم خدمات ومساعدات، خصوصا في ظل الظروف التي يمر بها الوطن".
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