البراكس: إذا لم نتوصل لحل بموضوع جعالة أصحاب محطات المحروقات فعندها لكل حادث حديث

لفت رئيس نقابة أصحاب ​محطات المحروقات​ في ​لبنان​ ​سامي البراكس​، إلى "أنّنا بحثنا مع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ​ندى بستاني​ بإعادة جعالة أصحاب المحطات لما كانت عليه، وطلبت إعطاءها مهلة حتّى يوم الثلثاء المقبل".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا إذا لم نتوصّل إلى حلّ، فعندها لكلّ حادث حديث".