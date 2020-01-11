لفت رئيس نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس، إلى "أنّنا بحثنا مع وزيرة الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ندى بستاني بإعادة جعالة أصحاب المحطات لما كانت عليه، وطلبت إعطاءها مهلة حتّى يوم الثلثاء المقبل".
وركّز في تصريح تلفزيوني، على "أنّنا إذا لم نتوصّل إلى حلّ، فعندها لكلّ حادث حديث".
كانت هذه تفاصيل خبر البراكس: إذا لم نتوصل لحل بموضوع جعالة أصحاب محطات المحروقات فعندها لكل حادث حديث لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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