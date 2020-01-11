النشرة: الامم المتحدة اعلنت لبنان من الدول التي لا يحق لها التصويت لانه لم يسدد اشتراكاته منذ عامين

افادت مراسلة "الخليج 365" في نيويورك سمر نادر، بأن "الامم المتحدة اعلنت لبنان من الدول التي لا يحق لها التصويت والمشاركة في القرارات الدولية لانه لم يسدد اشتراكاته منذ عامين".
وذكرت ان الناطق الرسمي باسم امين عام الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اعلن اليوم عن لائحة الدول الممنوعة من المشاركة في قرارات الأمم المتحدة بينها لبنان، البلد الذي شارك بتأسيس الأمم المتحدة من خلال كبير الدبلوماسيين العالميين شارل مالك.
وقد علق أحد الصحافيين الكبار في الأمم المتحدة: "تخيلوا كوريا الشمالية سريلانكا وبنغلادش وبوركينا فيتو قادرين أن يسددوا اشتراكات الأمم المتحدة ولبنان عاجز".
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