مصدر للميادين: لم تحصل خلال اليومين الماضيين اي غارة على الحدود بين سوريا والعراق

اكد مصدر أمني لقناة "​الميادين​" تعليقاً على ما تسربه بعض الأوساط الاعلامية حول استهداف ​شاحنات​ محملة في المنطقة الحدودية بين ​العراق​ و​سوريا​ ، انه لم تحصل خلال اليومين الماضيين اَي غارة او ضربة او قصف لأهداف مزعومة في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق، وهذا ما اكدته المراصد في الدولتين.

ولفتت المصادر الى ان ما تسعى له ​أميركا​ وإسرائيل من خلال الترويج ل​أخبار​ كاذبة حول استهداف شاحنات تنقل عتاد حربي صاروخي عند الحدود العراقية السورية، لا يعدو كونه من الأساليب المكشوفة لتحقيق اهدافهم التي يريدونها ومنها خلق التوترات. واوضح انه بعد الصفعة يريدون رفع معنوياتهم، ويخاطبون جمهورهم بأن الضربات للقواعد الاميركية في العراق لن تمنعهم من ضرب أهداف في سوريا.

ولفت المصدر الامني الى ان الايحاء في إطار الحرب النفسية على جمهور محور ​المقاومة​ وهو أنهم لا زالوا هنا وسيواصلون المواجهة مع هذا المحور ضمن المعادلات السابقة. لذا نؤكد ان ما تروج له وسائل اعلام العدو ومن معهم من حلف الشر في ​العالم​ لن يغير شيء من أهداف محور المقاومة وان الواقع الجديد بات واضحاً.