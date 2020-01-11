شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح حسب الله : مصر بقيادة السيسى نجحت فى حشد القوى الدولية لدعم ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حزب الحرية المصرى مؤتمرا جماهيريا حاشدا بمحافظة الاقصر تحت عنوان " لا للمغالاة فى متطلبات الزواج " وذلك فى اطار دور الحزب لمناقشة عدد من القضايا الاجتماعية وتوعية المواطنين بها وتطرق الدكتور صلاح حسب ، الله رئيس حزب الحرية ، فى كلمته الى الأوضاع الراهنة داخل المنطقة خاصة مايتعلق بالأوضاع داخل ليبيا موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسى ، لدوره الكبير ونجاحه فى حشد القوى الاقليمية والعربية والدولية لرفض التدخلات الخارجية فى الشان الداخلي الليبيى.

ووجه الدكتور صلاح حسب الله ، التحية الى الجيش الوطنى الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لنجاحه فى دحر وهزيمة المليشيات المسلحة الإرهابية فى عدد من المدن الليبية، مطالبا من المجتمع الدولى أن يساند الجيش الوطنى الليبيى ويواجه التدخل التركى السافر داخل ليبيا واعلان رفضه ومواجهته لمحاولات السطان التركى المهووس رجب طيب اردوغان فى غزو واحتلال ليبيا .

وأشاد الدكتور صلاح حسب الله، بالترابط العائلى بين العائلات داخل الاقصر بجميع مدنها وقراها وحرصهم على عدم المغالاة فى متطلبات الزواج ومساندة الشباب المقبل على الزواج وتقديم جميع انواع الدعم له.

وتحدث فى المؤتمر سمير يونس العنجاوى ، أمين حزب الحرية بالأقصر والنائب أحمد مهنى ، الامين العام للحزب وفضيلة الشيخ محمد أبو دوح مدير أوقاف البياضية وفضيلة الشيخ محمود البسيوني مدير عام توجيه الوعظ بالأزهر الشريف وقداسة الانبا ارمانيوس عن الكنيسة القبطية ، وحضر المؤتمر اللواء حسن ناجى والنائب طلعت القواس نائبا رئيس حزب الحرية المصرى وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية والشعبية والبرلمانية بمحافظة الاقصر.





Advertisements























