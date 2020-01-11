شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تفتح ملف تطوير المنشآت وإنشاء الاتحاد المصرى للطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناقش لجنة الشباب والرياضة خلال اجتماعها الأسبوع المقبل، عدد من الملفات المتعلقة بتطوير مراكز الشباب على مستوى الجمهورية، ووضع خطة شاملة لتطوير الأندية الرياضية، وتفتح ملف إقامة صالات رياضية وقاعات مناسبات بمركز شباب قمن العروس- مركز الواسطى- محافظة بني سويف، حيث صدر قرار إزالة بتاريخ 13/1/2011، وأصبحت الأرض فضاء أملاً في استغلالها بدلاً من إهدارها.

وتتطرق اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول احتياجات مركز شباب مدينة السرو بمحافظة دمياط وهي (استكمال سور الملعب وتنجيله وإضاءته - إقامة غرفة خلع ملابس)، عدم تنجيل وإنارة ملاعب مراكز الشباب بميت غمر – محافظة الدقهلية، وعلى سبيل المثال لا الحصر (مركز شباب ميت أبو خالد، مركز شباب صهجرت الكبرى، مركز شباب كفر الشيخ هلال، مركز شباب سنفا "ملعبه الخماسي معطل منذ خمس سنوات ومتوقف"، مركز شباب كفر الوزير، مركز شباب سرنجا، مركز شباب سنتماي، مركز شباب كفور البهايتة).

كما تناقش اللجنة أيضا طلب إحاطة بشأن مخالفات قانون الرياضة، ما أدى إلى وضع مصر تحت الوصاية الرياضية ضمن أسوأ (12) دولة على مستوى العالم غير قادرة على إدارة الشئون الرياضية، وطلب أخر حول تجميد عضوية اتحاد رفع الأثقال المصري دولياً لمدة أربع سنوات، وإنشاء الاتحاد المصري للطفولة، من أجل الاهتمام بالطفل وتوفير الحماية والوقاية اللازمة والرعاية والتعليم الجيد للأطفال وتوفير خدمات صحية وطبية في مجال تعزيز الصحة والوقاية، وتبحث عدم استكمال مدرجات نادى الداخلة الرياضي التي بدأ العمل بها عام 2014 وحتى تاريخه لم يتم استكمالها، وعدم بناء سور لمركز شباب محطة أبو غالب منشأة القناطر بالجيزة حتى تاريخه، وذلك للحفاظ على منشآت المركز من السرقة بالإضافة إلى عدم تجهيز وفرش المبنى الإداري به.