بنيوب يتهم اليزمي بسبب تقرير تعرض معتقلين في حراك الريف للتعذيب

شنّ المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شوقي بنيوب، هجوما قويا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نسخته السابقة عندما كان يرأسه إدريس اليزمي، بسبب تقريره الذي أكد تعرض معتقلين في حراك الريف للتعذيب.

وطعن بنيوب في اختصاص المجلس، معتبرا أن اختصاص البت في التعذيب أصبح محصورا في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

أما من حيث المضمون، فقد اعتبر بنيوب، في حوار مع أسبوعية «الأيام»، أن «تسريب تقرير حول موضوع بهذه الدرجة من الأهمية القصوى، وعدم تحمل المسؤولية إزاءه، لهو تعبير عن جبن سياسي».

وأضاف بنيوب أن أمورا من هذا النوع تمس بمكتسبات البلاد وتضحيات أجيال، مطالبا المجلس بالإفصاح عما لديه بهذا الشأن.