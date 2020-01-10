دوري أبطال إفريقيا.. بن شرقي وأوناجم يقودان الزمالك المصري لهزم زيسكو الزامبي

قاد أشرف بن شرقي، ومحمد أوناجم، الثنائي المغربي المحترف في صفوف نادي الزمالك المصري، فريقهما مساء اليوم الجمعة، إلى الفوز على ضيفه زيسكو يونايتد الزامبي بهدفين دون رد، ضمن رابع جولات المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وشهدت المباراة اقحام الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك، بن شرقي وأوناجم في التشكيلة الرسمية للفريق الأبيض، علما أن الأول أكمل اللقاء، بينما تم تغيير الثاني عند الدقيقة 75.

ولم يمهل بن شرقي الضيوف أكثر من 4 دقائق، ليفتتح حصة التسجيل بضربة رأسية بعد متابعته لتمريرة من زميله أوناجم، منهيا الشوط الأول من المواجهة التي احتضنها ملعب السلام في القاهرة، بتقدم فريقه بهدف نظيف.

وقدم بن شرقي خلال الجولة الثانية، وتحديدا عند الدقيقة 89، تمريرة على طبق من ذهب لزميله مصطفى محمد، الذي أسكنها الشباك، محرزا الهدف الثاني للفريق المصري، قبل أن تعلن صافرة الإثيوبي باملاك تيسيما عن نهاية اللقاء، بفوز الزمالك بثنائية نظيفة.

ومكن هذا الفوز، الزمالك من الارتقاء إلى المركز الثاني برصيد 7 نقاط، متخلفا بفارق الأهداف عن تي بي مازيمبي الكونغولي المتصدر، الذي سيواجه غدا السبت، ضيفه بريميرو دي أغوستو الأنغولي ثالث الترتيب بنقطتين، وهو الرصيد ذاته الذي يمتلك صاحب المركز الأخير زيسكو يونايتد.

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