بعدما غادر حكومة “العثماني”.. يتيم: أتمنى أن ينهي بنكيران تجربته التأملية قريبا

بعدما غادر حكومة سعد الدين العثماني، خرج وزير الشغل السابق محمد يتيم، قبل أسابيع إثر تعديل حكومي تم بطلب من الملك، ليشيد بما اعتبره “الدور الكبير الذي قام به عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، في تدبير المرحلة التي تلت إعفاءه من مهمة تشكيل الحكومة”.

وتحدث القيادي بحزب العدالة والتنمية، بحسب ما نشره الموقع الالكتروني لحزبه، عن دور ابن كيران في إنجاح دورتين للمجلس الوطني، وفي إنجاح محطة المؤتمر الوطني الثامن للحزب.

وأضاف يتيم، “كنت أتمنى لو واصل الأستاذ ابن كيران عمله داخل مؤسسات الحزب، ولا ينبغي في تقديري لمثله إلا أن يرابط داخل مؤسساته، وأتمنى أن يكون اليوم الذي ينهي فيها الأستاذ بن كيران تجربته التأملية التي دخل فيها قريبا، هكذا تعلمنا من ابن كيران وهكذا تعلمنا معه، وهكذا اشتغلنا جميعا وكانت تلك نقطة قوته ونقطة قوتنا جميعا”.

ويرى يتيم، أن ابن كيران، “ما زال يتابع عمل الحزب والوضع السياسي بالبلد، و أن مشروع الإصلاح، الذي قام عليه حزب العدالة والتنمية ما زال في قلبه وفكره”، مشددا على أن “ابن كيران ليس من النوع الذي ينسحب سياسيا أو فكريا من هذه الفكرة الإصلاحية”.