ترامب: سليماني خطط لمهاجمة أربع سفارات أميركية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ادعى الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الجنرال الإيراني قاسم سليماني، الذي اغتيل في غارة أميركية في العراق، كان يخطط لشن هجمات على "أربع سفارات أميركية".

وأضاف ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، سيتم بثها لاحقا، "يمكنني القول إنني أعتقد بأنه كانت هناك أربع سفارات (...) بينها على الأرجح السفارة في بغداد".

فشل عملية أميركية استهدفت قائد إيراني في اليمن

يأتي ذلك بالتزامن مع التقرير الذي أوردته صحيفة "واشنطن بوست"، نقلا عن مسؤولين أميركيين، بأن ضربة أميركية استهدفت قياديا أميركيا آخر في اليمن ليلة مقتل سليماني، غير أنها انتهت إلى الفشل.

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ووفقًا لتقرير الصحيفة الأميركية، فإن القائد الإيراني المستهدف في اليمن، هو عبد الرضا شهلاي، وهو مسؤول تمويل وقائد رئيسي لقوات "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني، الناشطة في اليمن.

وأوضح المسؤولون أن قادة البنتاغون كانوا يراقبون الضربتين وناقشوا الإعلان عنهما معا، في حال سارت الأمور على ما يرام، غير أن فشل العملية في اليمن، حال دون ذلك.

عبد الرضا شهلاي

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد عرضت الشهر الماضي مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى شهلاي وتعطيل الآليات المالية للحرس الثوري الإيراني؛ إذ ينسب "البنتاغون" لشهلاي ارتباطه بالهجمات ضد القوات الأميركية في العراق، بما في ذلك عملية دهم اختطف خلالها خمسة جنود أميركيين وقتلوهم في مدينة كربلاء، في عام 2007.