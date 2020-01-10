أوكرانيا: لا دليل على تعرض الطائرة المنكوبة للخطر قبل تحطمها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو، اليوم الجمعة، إنّ محققي بلاده لم يجدوا أي دليل يشير إلى تعرض الطائرة المنكوبة للخطر قبل تحطمها، فيما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أن لجنة التحقيق الإيرانية ستصدر يوم غد، السبت، التقرير الأولي حول سبب سقوط الطائرة الأوكرانية.

وقال بريستايكو، في موجز صحافي للوزير، تعقيبًا على حادثة الطائرة المنكوبة في إيران، الأربعاء، إن "فريقًا من 50 محقق أوكراني يعملون على الأرض في إيران، ولم تسفر تحليلاتهم لمسار الطائرة عن أي شئ يشير إلى أنها كانت معرضة للخطر".

كما أشار، حسبما نقلت قناة "ناش" الأوكرانية، إلى عدم توفر أدلة كافية تحسم الجدل بين فرضيتي "العمل الإرهابي أو وقوع أحداث غير طبيعية على متن الطائرة".

ولفت إلى أنه بناء على المعلومات الواردة من مركز مراقبة القيادة الجوية، كانت آخر محادثة مع قائد الطائرة توضح أنها "تعمل بشكل طبيعي"، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أكد بريستايكو سماح السلطات الإيرانية للمحققين الأوكرانيين بالاطلاع على الصندوقين الأسودين للطائرة، إضافة إلى العمل في موقع التحطم ومعاينة بعض الحطام، إضافة إلى الحصول على التسجيلات التي تمت بين الطائرة ومركز المراقبة.

وتابع: "نقرر مع الإيرانيين المكان الذي سيتم فيه فك محتويات الصندوقين الأسودين وتحليلهما، ورغم أنهم يريدون القيام بذلك في إيران، إلا أننا نريد تحليل الصندوقين في كييف (العاصمة الأوكرانية)".

ونقلت وكالة فارس عن "مصدر مطلع"، مساء اليوم، أنّ "سبب تحطم الطائرة الأوكرانية سيعلن عنه" السبت بعد اجتماع للجنة التحقيق "بحضور أطراف (إيرانية) وأجنبية".

وسقطت، يوم الأربعاء الماضي، طائرة ركاب أوكرانية من طراز "بيونغ 737" مما أسفر عن مصرع جميع ركابها البالغ عددهم 176 شخصًا، بينهم 82 إيرانيا و63 كنديا.

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وطرح مسؤولون أوكرانيون، الخميس، 3 فرضيات تفسر أسباب سقوط الطائرة التي كانت متجهة من طهران إلى كييف. وقال مجلس الدفاع والأمن الوطني الأوكراني، في بيان، إن الطائرة ربما "تعرضت لعمل إرهابي، أو أصيبت بصاروخ أرض جو".

وأضاف أن السبب الثالث الذي قد يفسر تحطم الطائرة "هو تعرض محركها لانفجار إثر مشاكل فنية"، غير أن مسؤولين إيرانيين يشددون على أن الحادث وقع "لأسباب فنية"، حسب وكالة "فارس" الإيرانية.

ونفت السلطات الايرانية بشكل قطعي فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية بصاروخ، رغم أن هذا ما يرجحه عدد من الدول خصوصا كندا التي قضى عدد من مواطنيها في الحادث.

وقالت أوتاوا ولندن، أمس، الخميس، إن الطائرة أسقطت بالتأكيد بصاروخ إيراني، عن طريق الخطأ على ألأرجح، وهناك أشرطة فيديو على الإنترنت تؤيد هذه الفرضية.

وراج شريط فيديو من عشرين ثانية يظهر ما يبدو أنها لحظة إصابة الطائرة. ويظهر التسجيل جسمًا يتحرّك بشكل سريع ويرتفع في السماء، قبل أن يظهر وميض ساطع ثم يخفت ويواصل تحرّكه إلى الأمام. وبعد عدة ثوان، سمع دوي انفجار.

وقالت إيران التي قطعت كندا علاقاتها معها في 2012، إنها تنتظر فريقا كنديا من عشرة أشخاص مكلف "الاهتمام بالأغراض المتعلقة بالضحايا الكنديين".

ودعت إيران الشركة المصنعة للطائرة المنكوبة، "بوينغ" إلى "المشاركة" في التحقيق. وقال رئيس هيئة الطيران المدني الإيرانية "دعونا الأميركيين والكنديين والفرنسيين والأوكرانيين والسويديين إلى أن يكونوا حاضرين ولان يشاهدوا كيف نعمل"، مضيفا "نحن نزهاء في إجراءاتنا".