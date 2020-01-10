آخر تغريدة للإعلامي العراقي الذي تم اغتياله بعد انتقاده المليشيات الموالية لإيران .. ما علاقة ابنة سليماني ؟

الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات

اغتيل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد، في البصرة اليوم الجمعة من قبل مجهولين ، بطلقة في الرأس حسبما أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وربط النشطاء سبب اغتيال عبدالصمد بآخر تغريدة له ، والتي ذكر انتقد فيه المليشيات الموالية لإيران ، كما ذكر فيها انة قاسم سليماني .

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وقال عبدالصمد في آخر تغريدة له على تويتر : ” “ليس غريباً أن تقوم ابنة المقتول سليماني بمناشدة إلى حسن نصرالله بالأخذ بثأر والدها ولم تناشد خامنئي باعتباره المعني، والسبب أن الإيرانيين أخبروها أن تقوم بذلك لكسب العطف” .

وأضاف : ” فعلاً حسن نصرالله وبعض البرلمانيين بلعوا الطعم.. إنهم يستغلون كل شيء من أجل الحرب بالوكالة دون أن يخسروا”.