شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن آخر تغريدة للإعلامي العراقي الذي تم اغتياله بعد انتقاده المليشيات الموالية لإيران .. ما علاقة ابنة سليماني ؟ والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات
اغتيل الإعلامي العراقي أحمد عبد الصمد، في البصرة اليوم الجمعة من قبل مجهولين ، بطلقة في الرأس حسبما أظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وربط النشطاء سبب اغتيال عبدالصمد بآخر تغريدة له ، والتي ذكر انتقد فيه المليشيات الموالية لإيران ، كما ذكر فيها انة قاسم سليماني .
وقال عبدالصمد في آخر تغريدة له على تويتر : ” “ليس غريباً أن تقوم ابنة المقتول سليماني بمناشدة إلى حسن نصرالله بالأخذ بثأر والدها ولم تناشد خامنئي باعتباره المعني، والسبب أن الإيرانيين أخبروها أن تقوم بذلك لكسب العطف” .
وأضاف : ” فعلاً حسن نصرالله وبعض البرلمانيين بلعوا الطعم.. إنهم يستغلون كل شيء من أجل الحرب بالوكالة دون أن يخسروا”.
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