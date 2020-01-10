شكرا لقرائتكم خبر عن «قتل معلمة».. مجزرة في مدرسة مكسيكية بطلها طفل والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون محليون، أمس الجمعة، إن صبيا (11 عاما) مسلحا بمسدسين دخل مدرسة بشمال المكسيك وقتل معلمة وأصاب ستة آخرين على الأقل قبل أن ينتحر. وأشار المسؤولون إلى أن الصبي ربما كان تحت تأثير ألعاب الفيديو العنيفة.

وقال خورجي زيرمينو رئيس بلدية توريون بشمال المكسيك إن الصبي قتل بالرصاص معلمة ثم انتحر بإطلاق النار على نفسه في مدرسة خاصة صباح أمس الجمعة. وتابع أن خمسة طلاب على الأقل ومعلما آخر أصيبوا في إطلاق النار.

وأضاف زيرمينو لقناة تلفزيون محلية "إنها مأساة.. من المحزن جدا جدا أن يأتي صبي يبلغ من العمر 11 عاما إلى المدرسة مسلحا بمسدسين".

وأظهرت صور التقطت فيما يبدو من مسرح الجريمة ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شخصين يرقدان وسط بركة من الدماء وبينهما مسدس على الأرض فيما يُعتقد أنه فناء المدرسة. وأظهرت لقطات تلفزيونية رجال الشرطة والجيش يطوقون المدرسة.