شكرا لقرائتكم خبر عن إسقاط «مسيرة» تركية والبعثة الأممية تنفي مغادرتها ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت منصات الدفاع الجوي بالجيش الوطني الليبي، مساء الجمعة، من إسقاط طائرة تركية مسيرة بالعاصمة طرابلس.

ونقلت بوابة "أفريقيا الإخبارية" عن مصادر عسكرية باللواء التاسع قولها: إنه تم إسقاط الطائرة المسيرة إبان رصدها تحركات قوات الجيش في منطقة أبوسليم، وقبل أن تستهدف تمركزاتهم.

بينما نفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، اليوم الأخبار المتداولة عبر بعض الوسائل الإعلامية وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مغادرة البعثة الأراضي الليبية إلى تونس.

وقال المسؤول الإعلامي بالبعثة الأممية جان العلم في تصريح صحفي، "إن هذه الأخبار عارية تمامًا من الصحة، وأن البعثة موجودة في طرابلس"، مطالبًا بتحري الدقة والمصداقية في نشر الأخبار.