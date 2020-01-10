شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: إيران كانت تنوي استهداف 4 سفارات أمريكية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف "ترامب" في مقتطف من مقابلة مع محطة فوكس نيوز التلفزيونية: "سنبلغكم بأنها على الأرجح كانت السفارة في بغداد". وأضاف: "يمكنني أن أكشف عن أنني أعتقد أنها ربما كانت أربع سفارات".
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