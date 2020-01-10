علاوي يستقيل من البرلماني العراقي تضامنا مع الحراك الشعبي

أعلن إياد علاوي، رئيس ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي، الجمعة، استقالته من عضوية البرلمان نتيجة "عدم التعامل بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري".

وقال المكتب الاعلامي لرئيس ائتلاف الوطنية، في بيان صحفي، إن علاوي قرر الاستقالة من عضوية البرلمان نتيجة الفشل في أداء دوره التشريعي والرقابي وعدم تعامله بجدية وإيجابية مع مطالب الحراك الشعبي والجماهيري.

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ومنذ مطلع أكتوبر/تشرين أول الماضي، يشهد العراق احتجاجات شعبية غير مسبوقة تنديدا بالفساد وتدخلات إيران، تخللتها أعمال عنف أوقعت قتلى ومصابين.

ويواصل المتظاهرون احتجاجاتهم رغم استقالة رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، مطالبين بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.

وتدخل المظاهرات في العراق، الجمعة، العاشر من يناير/كانون الثاني الجاري، يومها المائة، منذ انطلاقها في الأول من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قبل أن تتراجع لبعض الوقت ثمّ تستأنف يوم 25 من الشهر ذاته.

وتطالب المظاهرات التي تشهدها بغداد ومحافظات أخرى بإنهاء النفوذ الإيراني وإجراء انتخابات مبكرة وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل، وتصاعدت وتيرتها ما أسفر عن مقتل المئات من المتظاهرين وإصابة الآلاف.