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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسالة من السيسي إلى تبون بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
سلّم وزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بشأن التحديات الإقليمية المشتركة، على رأسها استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا، مؤكدا أن مصر "لا تقبل أي تدخل خارجي بالساحة الليبية".
وأكد سامح شكري، خلال جلسة مباحثات مع نظيره الجزائري صبري بوقادوم، "أهمية تجنب إضفاء المزيد من التعقيد أو التصعيد على المشهد الليبي، عبر التصدي لمحاولات التدخل العسكري الأجنبي".
وقال: "لا نقبل بأي نوع من أنواع التدخل الخارجي في الساحة الليبية، أو قبول أي نوع من التواجد العسكري الأجنبي عليها، وهي المتاخمة لـمصر والجزائر".
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