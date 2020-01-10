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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لبنان يعلن استجواب زوجة كارلوس غصن.. لكن بشرط والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
أعلن وزير العدل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال ألبرت سرحان، الجمعة، أنه سيتم استجواب كارول، زوجة رجل الأعمال كارلوس غصن، عند وصول مذكرة الإنتربول بحقها.
وقال سرحان في تصريحان نشرتها الوكالة الوطنية للإعلام الحكومية: "ستخضع (كارول) للإجراءات والأصول... فور تسلم النشرة الحمراء".
وأضاف: "سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها، وهذه الإجراءات تتدرج من منع السفر إلى التوقيف والكفالة المالية، وهي بمثابة إجراءات احترازية".
وأكد وزير العدل اللبناني أن استدعاء كارلوس غصن من قبل النيابة العامة التمييزية للتحقيق معه، استند إلى مذكرة التوقيف الدولية، أي النشرة الحمراء التي وردت عبر الإنتربول.
وأوضح الوزير أنه كان من واجب القضاء اللبناني أن يحقق في هذا الموضوع، فتم استدعاء غصن للتحقيق، إذ صدر قرار منعه من السفر ومصادرة جواز سفره الفرنسي.
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