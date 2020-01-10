إيران ستعلن غدًا سبب تحطم الطائرة الأوكرانية‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

قالت وكالة أنباء ”فارس نيوز“ الإيرانية، اليوم الجمعة، إن إيران ستعلن سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية، يوم غدٍ السبت.



ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة قولها إنه ”سيتم الإعلان، غدًا السبت، عن سبب تحطم طائرة الركاب الأوكرانية بعد اجتماع لجنة الحوادث الجوية“، مضيفة أن ”اجتماع، يوم غدٍ، ستحضره أطراف محلية وأجنبية مشاركة في التحقيق بتحطم الطائرة الأوكرانية“.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الطيران المدني الإيرانية إن التقرير الأولي في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية يُظهر أن الطائرة واجهت مشكلة فنية قبل التحطم، وأنها اختفت عن شاشات الرادارات عندما وصلت إلى ارتفاع 2400 متر.