رئيس تونس يبحث مع وزير خارجية الكونغو حل الأزمة الليبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020

أجرى الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة بقصر قرطاج، محادثات مع وزير خارجية جمهورية الكونغو جون كلود قاكوسو، رئيس اللجنة رفيعة المستوى لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي حول ليبيا.



وسلم الوزير الكونغولي دعوة إلى الرئيس التونسي للمشاركة في قمة رؤساء البلدان العشر الإفريقية الأعضاء في اللجنة، التي ستعقد يوم 25 يناير في برازافيل لتوحيد الموقف الإفريقي بخصوص الأزمة الليبية.

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وتناول اللقاء أيضا التطرق إلى المساعي المبذولة على المستويين الإقليمي والدولي من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذه الأزمة.

وجدد الرئيس التونسي موقف بلاده الداعي إلى الإسراع في إيجاد حل سلمي للأزمة بمشاركة الليبيين أنفسهم، مذكرا بالمبادرة التي قام بها بجمع ممثلي القبائل والجمعيات الليبية في تونس للتوصل إلى اتفاق يسهم في حقن الدماء وتحقيق المصالحة الوطنية بعيدا عن التدخلات الخارجية.

وحذر وزير خارجية الكونغو من خطورة الوضع في ليبيا، مؤكدا ضرورة التحرك العاجل للخروج بموقف موحد للبلدان الإفريقية، معتبرا أن تباين الرؤى يضعف الموقف الإفريقي، ودعا إلى ضرورة التهدئة ووقف إطلاق النار والالتزام بالشرعية الدولية.