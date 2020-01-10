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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليلة اغتيال سليماني.. واشنطن حاولت تصفية مسؤول إيراني في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 10 يناير 2020
قال مسؤول أميركي، اليوم الجمعة، إن القوات الأمريكية حاولت تصفية مسؤول إيراني في اليمن.
وأشار المسؤول وفقا لشبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن واشنطن حاولت تصفية مسؤول إيراني في اليمن يوم مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.
وتعرَّضت قاعدة «عين الأسد» العسكرية في محافظة الأنبار غربي العراق، والتي تضم غالبية القوات الأمريكية المتمركزة في البلاد، لهجوم صاروخي في ساعة مبكرة من يوم الأربعاءالماضي.
وقالت إيران إنَّها شنت هجمات صاروخية على قوات الولايات اوحذر الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأربعاء، الولايات المتحدة من أن أي رد من جانبها على الهجمات الصاروخية، ستقابل بمزيد من الدمار والألم.
وقالت إيران إنها قامت بشن هجمات على الولايات المتحدة في العراق؛ ردًا على ضربة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني. الكلمات المفتاحية عراقايران
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