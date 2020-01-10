مصر .. بيان مجلس الوزراء بشأن العملات المعدنية

بعد تداول صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، لأنباء وجود أزمة في توافر العملات المعدنية "الفكة"، داخل جمهورية مصر العربية.

نفى مجلس الوزراء المصري، صحة هذه الأنباء، قائلا في بيان صادر عن مركزه الإعلامي، إن وزارة المالية أكدت أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، موضحة أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

وأضافت الوزارة أن هناك احتياطيا من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

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وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" في وزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، بحيث يتم إنتاج 1.6 مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" خلال 4 سنوات، وكذلك يتم توزيع "الفكة" في المحافظات، وأنه جار حاليا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام في توزيع "الفكة"، تلبية لاحتياجات المواطنين.