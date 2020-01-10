الدفاع الروسية: المدمرة الأمريكية خرقت القواعد الدولية وطاقم سفينتنا تصرف بمهنية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن المدمرة الأمريكية هي من انتهك قواعد منع التصادم بشكل صارخ.

وجاء في بيان الوزارة "مدمرة القوات البحرية الأمريكية التي كانت شمالي السفينة العسكرية الروسية المتجهة إلى الأمام، هي من انتهك بشكل صارخ القواعد الدولية لمنع تصادم السفن في البحر".

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وأضافت الوزارة "تصريح ممثلي الأسطول الخامس للقوات البحرية الأمريكية حول التقارب الخطر المزعوم للسفينة الروسية من مدمرة "فاراغوت" في بحر العرب لا تتوافق مع الحقيقة".

وأشارت الوزارة في بيانها إلى "الأعمال غير المهنية لطاقم المدمرة الأمريكية والتي تمثل انتهاكا متعمدا لمعايير السلامة البحرية الدولية".

وأوضحت أن الحادث "تم توثيقه بواسطة كاميرات على متن المدمرة الأمريكية".

وأكدت الوزارة أن "طاقم السفينة الحربية الروسية تصرف بمهنية، حيث قام بمناورة حالت دون حدوث تصادم مع المدمرة الأمريكية".

في وقت سابق، قال المكتب الصحفي للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إن سفينة البحرية الروسية "اقتربت بشكل خطير" من المدمرة الأمريكية "فراغوت"، عندما قامت بعمليات مخططة في الجزء الشمالي من بحر العرب.