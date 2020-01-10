انتحار مواطن سوري في منطقة رويس بالضاحية الجنوبية

اقدم مواطن سوري "م.ش" على الإنتحار بسبب ديون مالية في ذمته، عبر ​إطلاق النار​ على نفسه داخل منزله الكائن في منطقة ​الرويس​ ب​الضاحية الجنوبية​ ل​بيروت​، ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل جثته إلى ​مستشفى بهمن​، وفتحت ​القوى الأمنية​ تحقيقاً بالحادثة.

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