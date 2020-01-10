انتحار مواطن سوري في منطقة رويس بالضاحية الجنوبية

اقدم مواطن سوري "م.ش" على الإنتحار بسبب ديون مالية في ذمته، عبر إطلاق النار على نفسه داخل منزله الكائن في منطقة الرويس بالضاحية الجنوبية لبيروت، ما أدى إلى وفاته على الفور، وجرى نقل جثته إلى مستشفى بهمن، وفتحت القوى الأمنية تحقيقاً بالحادثة.
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