أكدت عضو "​كتلة المستقبل​" النائبة ​ديما جمالي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "اننا نفتخر ان نكون نائبات الأمة بمعنى ممثلات الشعب وان نسعى الى حلّ نائبات بمعنى مشكلات او مصائب هذا الوطن ونتخلّص منهنّ بكل اشكالهنّ وانواعهنّ".

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كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: نفتخر ان نكون نائبات الأمة وان نسعى الى حلّ مصائب هذا الوطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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