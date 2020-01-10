العبادي: ان استهانت الحكومة بدماء العراقيين استهانت الدول بكرامتنا وحياتنا

اشار رئيس الحكومة العراقية السابق حيدر العبادي الى انه "ان استهانت الحكومة بدماء العراقيين، استهانت الدول بكرامتنا وحياتنا، تبا لكم يا من استرخصتم دماءنا وكرامتنا وسيادتنا".
اضاف العبادي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ذبحونا بالقومية، وذبحونا بالطائفية، ويريدون ذبحنا بالتبعية. لن نهدأ حتى يصبح المواطن سيّدا عزيزا في وطنه. ونوقف استرخاص دمه والاعتداء على كرامته".
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