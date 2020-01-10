أعلن نقيب المستشفيات سليمان هارون، أن وزارة الصحة أحالة ميزانية المستشفيات لوزارة المالية، لكن وزارة المالية لم تسدد هذه المستحقات، مشيراً إلى "أننا أصبحنا في الهاوية".
وفي حديث تلفزيوني، أشار هارون أن المستشفيات في أزمة حقيقة، فـ"هناك عمليات لا تجرى في المستشفيات"، مؤكداً أن المسؤولين على دراية بما يحصل، وأن المشكلة الأساسية هي بالدولار، موضحاً أن المستشفيات تتعامل بسعر الصرف الرسمي بالليرة اللبنانية.
وأكد النقيب أنه سوف يتابع جولاته "بشكل يومي لمحاولة الوصول اللى حل والخروج من هذا المأزق الخطير".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيب المستشفيات: هناك عمليات لم تجرَ، وأصبحنا "في الهاوية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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