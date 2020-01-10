نقيب المستشفيات: هناك عمليات لم تجرَ، وأصبحنا "في الهاوية"

أعلن نقيب ​المستشفيات​ ​سليمان هارون​، أن ​وزارة الصحة​ أحالة ميزانية المستشفيات ل​وزارة المالية​، لكن وزارة المالية لم تسدد هذه المستحقات، مشيراً إلى "أننا أصبحنا في الهاوية".

وفي حديث تلفزيوني، أشار هارون أن المستشفيات في أزمة حقيقة، فـ"هناك عمليات لا تجرى في المستشفيات"، مؤكداً أن المسؤولين على دراية بما يحصل، وأن المشكلة الأساسية هي ب​الدولار​، موضحاً أن المستشفيات تتعامل بسعر الصرف الرسمي ب​الليرة اللبنانية​.

وأكد النقيب أنه سوف يتابع جولاته "بشكل يومي لمحاولة الوصول اللى حل والخروج من هذا المأزق الخطير".