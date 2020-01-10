اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ياسين جابر الى ان المطلوب اليوم الوعي في هذه المرحلة، والمشكلة الكبيرة في البلد ان الحسابات الصغيرة دمرت البلد. واوضح انه منذ اذار الفائت المجلس المركزي في البنك المركزي معطل بسبب الخلاف على شخص.
ولفت جابر في حديث تلفزيوني، الى ان المطلوب الاسراع في تاليف الحكومة الجديدة وان يتحمل رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري مسؤوليته الوطنية امام شعبه في تصريف الاعمال. واعتبر ان المطلوب ضبط الفوضى في البلد لا سيما في المصارف.
وكشف انه تم دفع مليار دولار من قبل المصارف للبنك نوت منذ بداية تشرين الثاني، بالمقابل لا يتم دفع الاموال لصغار المودعين، وهذا الامر كان يجب ان يعالج منذ البداية.
كانت هذه تفاصيل خبر جابر: المطلوب الاسراع في تاليف الحكومة وان يتحمل الحريري مسؤوليته الوطنية امام شعبه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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