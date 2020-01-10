جابر: المطلوب الاسراع في تاليف الحكومة وان يتحمل الحريري مسؤوليته الوطنية امام شعبه

اشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​ياسين جابر​ الى ان المطلوب اليوم الوعي في هذه المرحلة، والمشكلة الكبيرة في البلد ان الحسابات الصغيرة دمرت البلد. واوضح انه منذ اذار الفائت المجلس المركزي في ​البنك المركزي​ معطل بسبب الخلاف على شخص.

ولفت جابر في حديث تلفزيوني، الى ان المطلوب الاسراع في تاليف ​الحكومة​ الجديدة وان يتحمل رئيس حكومة تصريف الاعمال ​سعد الحريري​ مسؤوليته الوطنية امام شعبه في تصريف الاعمال. واعتبر ان المطلوب ضبط الفوضى في البلد لا سيما في ​المصارف​.

وكشف انه تم دفع مليار دولار من قبل المصارف للبنك نوت منذ بداية تشرين الثاني، بالمقابل لا يتم دفع الاموال لصغار المودعين، وهذا الامر كان يجب ان يعالج منذ البداية.