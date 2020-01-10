حمدان: ايران ارادت ارسال رسالة للبنتاغون عبر اطلاقها الصواريخ الباليستية

أكد امين الهيئة القيادية في ​حركة الناصريين المستقلين المرابطون​ ​العميد مصطفى حمدان​، في حدث تلفزيوني، ان "​ايران​ اقدمت على رد استراتيجي عبر اطلاق ​الصواريخ​ الباليستية على القواعد الاميركية في ​العراق​، حيث تم استهداف نقطة معينة وكان الهدف هو ارسال رسالة واضحة وصريحة ل​وزارة الدفاع الاميركية​"، موضحاً ان "الرد الاستراتيجي الاكبر والمنتظر هو خروج ​القوات​ الاميركية من المنطقة بشكل كلي والبداية ستكون من العراق و​سوريا​ ليقتصر الوجود الاميركي على بعض القواعد في ​الخليج​"، لافتاً الى انه "لا يوجد ثأر للأخذ به، وانما هناك صراع استراتيجي قائم منذ وقت طويل".

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